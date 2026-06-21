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Syurhidnya Kamera Al Jazeera dalam Serangan Rezim Zionis ke Gaza

21 Juni 2026 - 12:00
News ID: 1829931
Source: ABNA
Syurhidnya Kamera Al Jazeera dalam Serangan Rezim Zionis ke Gaza

Ahmed Washah, yang bekerja sebagai juru kamera Al Jazeera, gugur sebagai syuhada dalam serangan udara rezim Zionis ke kamp Al-Bureij di Gaza.

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Pusat Informasi Palestina, akibat serangan udara rezim Zionis terhadap sebuah rumah tinggal di "Blok 3" kamp Al-Bureij di bagian tengah Jalur Gaza, juru kamera jaringan Al Jazeera, Ahmed Washah, gugur sebagai syuhada.

Berdasarkan pernyataan media ini, dalam serangan ini setidaknya 3 orang Palestina gugur sebagai syuhada dan sejumlah lainnya terluka.

Menurut laporan lapangan, nama-nama syuhada dalam serangan ini adalah: Ahmed Washah, Sabai Abu Husseina, dan Abdurrahman Abu Gharqud.

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