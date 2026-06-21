Syurhidnya Kamera Al Jazeera dalam Serangan Rezim Zionis ke Gaza

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Pusat Informasi Palestina, akibat serangan udara rezim Zionis terhadap sebuah rumah tinggal di "Blok 3" kamp Al-Bureij di bagian tengah Jalur Gaza, juru kamera jaringan Al Jazeera, Ahmed Washah, gugur sebagai syuhada.

Berdasarkan pernyataan media ini, dalam serangan ini setidaknya 3 orang Palestina gugur sebagai syuhada dan sejumlah lainnya terluka.

Menurut laporan lapangan, nama-nama syuhada dalam serangan ini adalah: Ahmed Washah, Sabai Abu Husseina, dan Abdurrahman Abu Gharqud.