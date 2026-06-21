Rezim Zionis mengkonfirmasi tewasnya personel militernya

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Pusat Informasi Palestina, juru bicara militer penjajah Yerusalem mengumumkan bahwa seorang prajurit dari Brigade Lapis Baja 401 dan seorang prajurit lainnya dari unit elit Maglan tewas dalam bentrokan di Lebanon selatan .

Hal ini terjadi ketika media rezim Zionis kemarin juga melaporkan tewas dan lukanya sejumlah personel militer rezim tersebut dalam pertempuran dengan pejuang Hizbullah Lebanon .

Sumber-sumber tersebut kemarin melaporkan tewasnya seorang prajurit militer rezim Zionis dan lukanya 11 orang lainnya dalam sebuah insiden keamanan di Lebanon selatan .