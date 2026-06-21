Isu Israel dan Hizbullah Ditambahkan ke Negosiasi Iran-AS

Menurut laporan kantor berita Abna, seorang diplomat yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada ABC News Amerika bahwa penyelenggaraan sidang darurat mengenai perkembangan terkait Israel dan Hizbullah telah dimasukkan dalam agenda pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat di Swiss .

Hingga saat ini, rincian lebih lanjut mengenai waktu pertemuan darurat ini, tingkat partisipasi para pihak, atau pokok bahasan yang akan didiskusikan belum dipublikasikan.

Berita ini muncul setelah CNN melaporkan bahwa Wakil Presiden AS JD Vance dikirim ke Swiss untuk mengadakan negosiasi dengan pihak Iran .

Di sisi lain, Kantor Perdana Menteri Pakistan mengumumkan bahwa negosiasi teknis antara pihak Iran dan Amerika akan diadakan hari ini, Minggu, di Swiss dengan partisipasi Perdana Menteri dan Panglima Angkatan Darat Pakistan .