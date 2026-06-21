Hossein Kanani Moghaddam, pakar masalah internasional, dalam sebuah wawancara, dengan merujuk pada ingkar janji Amerika Serikat dan penutupan Selat Hormuz, menyatakan: salah satu prasyarat untuk gencatan senjata dan mengakhiri perang adalah poin pertama, yaitu bahwa perang di semua front, terutama di Lebanon, harus diakhiri.

Ia melanjutkan: salah satu syarat kami lainnya adalah penarikan rezim Zionis dari wilayah selatan Lebanon.

Ia mengatakan: Amerika Serikat berkomitmen untuk menghentikan mesin perang rezim tersebut dan mencegah pembantaian rakyat Lebanon, tetapi tampaknya anjing gila seperti Netanyahu telah putus rantainya dan bahkan menyerang tuannya sendiri, sehingga tindakan ini merupakan pelanggaran nyata terhadap gencatan senjata menurut hukum internasional, dan Iran berhak, tanpa memperhatikan ketentuan 14 poin kesepakatan (yang tinta tanda tangannya masih basah), untuk mengembalikan kondisi ke sebelumnya.

Pakar masalah internasional mengatakan: Sementara itu, Selat Hormuz tetap menjadi salah satu komponen terpenting dari kekuatan pencegahan Iran dan salah satu instrumen efektif untuk menjamin pelaksanaan kewajiban pihak lawan.

Ia menyatakan: Pada saat yang sama, berbagai kelompok poros perlawanan, termasuk pasukan Yaman, telah menyatakan kesiapan mereka untuk melakukan tindakan luas terhadap rezim Zionis. Oleh karena itu, jika ketegangan berlanjut, kawasan dapat kembali ke kondisi sebelumnya, dan bahkan isu-isu seperti pembatasan lalu lintas laut di Bab el-Mandeb juga dapat dimunculkan.

Ia mengatakan: Di sisi lain, sikap terbaru Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam juga menekankan pada penolakan terhadap tekanan dan tuntutan yang melampaui kesepakatan. Selain itu, pembentukan dan pemeliharaan gencatan senjata di Lebanon telah dipertimbangkan sebagai salah satu komponen penting dari kesepakatan ini. Keseluruhan perkembangan ini menunjukkan bahwa keseimbangan kekuatan di kawasan telah berubah, dan kendali atas pengelolaan peristiwa lebih dari sebelumnya berada di tangan Republik Islam Iran.

Kanani Moghaddam menambahkan: Pada saat yang sama, Amerika Serikat telah berupaya, dengan memanfaatkan perang psikologis, untuk memberi kesan bahwa mereka mengambil sikap kritis terhadap tindakan terbaru rezim Zionis dan tidak menyetujui beberapa serangan. Namun demikian, banyak analis menilai sikap ini sebagai bagian dari taktik media dan berpendapat bahwa keputusan strategis rezim Zionis tidak dapat terwujud tanpa koordinasi dan dukungan Washington.