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Wall Street melaporkan: Tindakan AS dan Qatar terkait aset Iran yang dibekukan

20 Juni 2026 - 14:16
News ID: 1829505
Source: ABNA
Wall Street melaporkan: Tindakan AS dan Qatar terkait aset Iran yang dibekukan

Sebuah surat kabar Amerika melaporkan tindakan AS dan Qatar untuk memberikan akses Iran kepada enam miliar dolar dari asetnya yang dibekukan di Doha.

Menurut kantor berita ABNA, surat kabar Wall Street Journal melaporkan bahwa AS dan Qatar sedang menyusun mekanisme yang memungkinkan Iran menggunakan dana bekunya yang bernilai lebih dari enam miliar dolar untuk membeli barang-barang penting.

Financial Times juga sebelumnya melaporkan dengan mengutip sumber yang mengetahui bahwa AS diperkirakan akan membebaskan 6 miliar dolar dari aset Iran yang dibekukan.

Diklaim bahwa dana ini, sesuai dengan nota kesepahaman antara Washington dan Teheran, hanya akan digunakan untuk membeli barang-barang kemanusiaan dan barang-barang non-sanksi dari AS.

Menurut laporan ini, aset-aset tersebut saat ini disimpan di Qatar.

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