Yaman: Poros perlawanan tidak akan diam terhadap serangan terhadap Lebanon

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip SABA, Kementerian Luar Negeri pemerintah Ansarullah Yaman dalam sebuah pernyataan resmi menyatakan bahwa agresi rezim Zionis terhadap Lebanon merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan nota kesepahaman yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat, karena dalam nota tersebut ditekankan perlunya penghentian segera dan permanen serangan militer di semua front, termasuk Lebanon.

Dalam pernyataan tersebut disebutkan: Agresi rezim Zionis bertujuan untuk menggagalkan upaya yang sedang berlangsung untuk mengakhiri konflik di kawasan dan menghambat jalan menuju terwujudnya keamanan dan stabilitas.

Dalam kelanjutan pernyataan tersebut ditegaskan: Poros jihad dan perlawanan tidak akan pernah tinggal diam terhadap agresi Zionis terhadap Lebanon ini. Operasi para pejuang Lebanon juga dilakukan dalam kerangka hak sah negara tersebut untuk membela diri.