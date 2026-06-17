Tingginya harga bahan bakar dan inflasi menjadi alasan utama keinginan Trump untuk mengakhiri perang dengan Iran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - The Daily Telegraph menulis dalam sebuah analisis: Tekanan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar mendorong Gedung Putih untuk menyetujui perjanjian dengan Iran untuk keluar dari krisis dan mengurangi biaya ekonomi, meskipun tujuan awal perang gagal.

Surat kabar sayap kanan Daily Telegraph menambahkan dalam analisis ini: Harga bahan bakar yang lebih tinggi memicu inflasi yang lebih luas menjelaskan mengapa Donald Trump sangat ingin mengakhiri perang dengan Iran.

Berita pada akhir pekan tentang gencatan senjata di Teluk Persia – yang memungkinkan minyak sekali lagi mengalir melalui Selat Hormuz – telah mengatasi kekhawatiran tersebut. Harga minyak bereaksi dengan cara yang sama dan menghilangkan sebagian kekhawatiran terhadap perkiraan inflasi, dan sebagai hasilnya, ekspektasi tingkat suku bunga telah berkurang sampai batas tertentu. Hal yang sama juga terjadi pada Komite Pasar Terbuka Federal Reserve, yang menghadapi keputusan suku bunga minggu ini. Tidak diragukan lagi, isu ini akan mengecewakan bagi sebagian media.

Banyak pihak yang berpandangan bahwa Donald Trump telah terjebak dalam perang yang tidak dapat ia hindari, perang yang kemungkinan besar akan menimbulkan dampak buruk terhadap inflasi dan perekonomian global. Namun Trump tidak sepenuhnya bodoh, dan pasar tidak pernah percaya bahwa Trump memang bodoh. Kini, kepuasan mereka terlihat jelas di tengah meningkatnya histeria media. Kata kuncinya di sini, tentu saja, adalah “saat ini,” karena meskipun tampaknya gencatan senjata ini akan bertahan lama, hal tersebut hanyalah sebuah memorandum dan bergantung pada perilaku Israel dan Hizbullah. Selain itu, kami tidak mengetahui banyak detail tentangnya.

Meskipun demikian, para pedagang di pasar minyak percaya sejak awal bahwa kesepakatan akhir akan lebih mungkin terjadi dibandingkan tanpa kesepakatan, yang merupakan salah satu alasan harga tetap relatif rendah selama gangguan pasokan yang parah akibat penutupan selat tersebut. Gagasan bahwa 20% konsumsi minyak mentah, kondensat, dan produk minyak bumi dunia mengalir melalui Selat Hormuz sering diulang-ulang seperti wahyu ilahi. Hal ini mungkin benar secara historis, namun jelas tidak pada masa kini. Negara-negara besar telah mengkompensasi kekurangan ini dengan konsumsi cadangan strategis yang besar.

Pada saat yang sama, dunia dengan cepat belajar untuk hidup tanpa minyak dan produk minyak lainnya yang biasa diangkut melalui Selat Hormuz. Pasokan pipa alternatif telah meningkat secara signifikan, dan produsen pesaing telah turun tangan untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Sementara itu, Tiongkok telah mengurangi impor minyaknya secara drastis, membantu mengimbangi penurunan sekitar 15 juta barel minyak mentah per hari yang biasanya berasal dari Teluk Persia. Hal ini salah satunya dicapai dengan beralih ke sumber energi domestik dan berbasis batu bara yang berlimpah.

Di negara lain, harga yang lebih tinggi telah menyebabkan penurunan permintaan secara signifikan, namun sejauh ini dampak makroekonominya relatif terbatas. Poin utamanya? Guncangan harga minyak terkini tidak berdampak sebesar yang diperkirakan banyak orang. Namun, terdapat semakin banyak bukti bahwa harga bahan bakar yang lebih tinggi telah memicu inflasi yang lebih luas ketika kita baru saja pulih dari krisis terakhir. Hal ini menjelaskan mengapa Gedung Putih sangat ingin mencapai kesepakatan meskipun hanya sedikit dari tujuan awal perang yang tampaknya tercapai.

Mari kita serahkan kepada pihak lain untuk menilai sejauh mana penghinaan Amerika akibat intervensi yang tidak dipertimbangkan dengan baik. Cukuplah untuk mengatakan bahwa penilaian awal kita mengenai perang sebagai sebuah kesalahan serius telah banyak terkonfirmasi. Rezim Teheran masih berlaku dan meskipun sebelumnya Iran bebas melewati Selat Hormuz, di masa depan Iran dan Oman akan mengenakan biaya sekitar dua puluh ribu dolar untuk setiap kapal curah.

Pada suatu saat, kinerja saham mulai mengungguli obligasi, sebuah hubungan yang bertahan begitu lama sehingga menjadi hal yang normal baru. Apa yang terjadi sejak pandemi berakhir dan bank sentral berhenti mencetak uang (quantitative easing) adalah kita kembali ke kondisi normal dimana obligasi mengungguli saham.

Sedikit sejarah. Cara berpikir konvensional mengenai hubungan ini adalah bahwa obligasi bebas risiko, sedangkan saham memiliki risiko tinggi sehingga harus memiliki tingkat pengembalian yang lebih tinggi untuk mengkompensasi potensi kerugian. Sayangnya, hal ini hanya berlaku dalam perekonomian di mana inflasi diamati. Ketika inflasi terjadi, obligasi menjadi sangat rentan terhadap kerugian nyata. Di sisi lain, saham memberikan perlindungan pada tingkat tertentu, karena keuntungan perusahaan setidaknya bisa mengimbangi, dan sering kali melebihi, harga.