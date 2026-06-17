Dengan selisih satu suara; kekuasaan perang Trump terhadap Iran tidak dibatasi!

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Senat AS menentang RUU yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan militer Presiden AS Donald Trump untuk mengambil tindakan militer terhadap Iran.

Menurut laporan media Amerika, Senat menolak rancangan undang-undang yang disiapkan untuk mengurangi dan membatasi kekuasaan komando militer Donald Trump terhadap Iran.

RUU tersebut, yang dirancang untuk membatasi wewenang Trump untuk memerintahkan operasi militer lebih lanjut terhadap Iran tanpa persetujuan otoritas hukum kongres, akhirnya dikalahkan dengan selisih tipis 48 suara berbanding 47, meskipun mendapat dukungan dari empat senator Republik bersama dengan Demokrat.

Perlu dicatat bahwa keputusan ini dibuat sementara Dewan Perwakilan Rakyat AS sebelumnya telah menyetujui rancangan undang-undang serupa yang bertujuan untuk mengendalikan dan membatasi kemungkinan pergerakan dan operasi militer terhadap Iran, tetapi rancangan undang-undang ini menghadapi penentangan dari para senator di Senat.