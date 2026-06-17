Tanker Trackers: Kapal Tanker Ketiga Iran Melewati Garis Blokade

Menurut laporan kantor berita Abna, situs Tanker Trackers mengabarkan bahwa kapal tanker ketiga Iran telah melintasi zona blokade laut AS. Kapal tanker ini mengangkut satu juta barel minyak mentah.

Situs yang sama sebelumnya juga melaporkan bahwa berdasarkan data Sistem Identifikasi Otomatis (AIS), setidaknya dua kapal supertanker Iran bernama Diona dan Hiro 2 dengan total 3,8 juta barel minyak telah keluar dari wilayah blokade laut AS.

Situs tersebut menambahkan bahwa kapal Stream milik Perusahaan Kapal Tanker Nasional Iran sedang mendekati garis blokade dari Zona Ekonomi Eksklusif Pakistan.