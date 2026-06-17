Televisi Israel: Kita Harus Membuat Halangan dalam Kesepakatan Iran dan AS

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al-Mayadeen, saluran 14 televisi Israel melaporkan bahwa rezim ini harus melanjutkan serangannya terhadap Lebanon.

Dalam laporan ini disebutkan bahwa Israel, di tengah kelanjutan serangannya terhadap Lebanon, harus menggagalkan kesepakatan yang berhasil diraih oleh pihak Iran dari Donald Trump, presiden Amerika Serikat.

Saluran 12 televisi Israel sebelumnya juga melaporkan bahwa Tel Aviv telah meminta rincian kesepakatan kepada Washington, tetapi Amerika Serikat menolak permintaan tersebut.

Menurut klaim saluran ini, ini berarti bahwa Tel Aviv meskipun tanggal penandatanganan semakin dekat, tidak mengetahui versi lengkap dan final dari nota kesepahaman ini.