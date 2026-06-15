Analis Israel: Perjanjian AS-Iran adalah kekalahan Israel dan Netanyahu!

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Analis politik Israel Gideon Levy mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera bahwa di Israel, pengumuman perjanjian antara Amerika dan Iran dianggap sebagai "kekalahan Israel dan kekalahan pribadi Netanyahu".

Mengacu pada fokus jangka panjang Perdana Menteri Israel pada kasus Iran, ia menambahkan: “Iran adalah proyek Netanyahu,” namun sekarang Israel “sepenuhnya tidak diikutsertakan dalam negosiasi” dan hanya dapat melakukan tindakan subversif.

Dalam konteks yang sama, Levy menggambarkan serangan Israel pada hari Minggu di pinggiran selatan Beirut sebagai "serangan konyol dan kekanak-kanakan" dan berkata: "Sekarang sangat jelas bahwa Israel hanya kalah dalam permainan ini!"

Analis Israel ini juga menekankan bahwa ujian sesungguhnya terhadap komitmen Donald Trump untuk membendung Israel belum tiba; Karena Netanyahu akan tetap bersedia mengganggu gencatan senjata apa pun yang tidak memenuhi prioritas utama Israel.

Dia mengatakan mengenai masa depan perjanjian dan situasi di Lebanon: "Situasi ini sangat rapuh dan saya pikir salah satu tantangan terbesar perjanjian dengan Iran adalah situasi di Lebanon."

Levy menambahkan: "Iran berhasil menciptakan hubungan lengkap antara Lebanon dan perjanjian ini, dan sekarang saya benar-benar tidak tahu bagaimana proses ini akan berjalan; Karena Israel masih hadir di Lebanon dan tidak berniat meninggalkan Lebanon."

Dia menyatakan: "Selama pasukan Israel hadir di Lebanon, gencatan senjata total tidak akan terjadi; Karena akan selalu ada perlawanan terhadap pendudukan Israel di Lebanon."