PBB: Lebih dari seribu warga sipil Sudan terbunuh oleh drone dalam 5 bulan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Komisi Hak Asasi Manusia PBB mengumumkan bahwa lebih dari seribu warga sipil Sudan telah kehilangan nyawa dalam serangan pesawat tak berawak dalam lima bulan terakhir dan mengkritik penggunaan drone secara sembarangan dalam perang yang sedang berlangsung antara tentara Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat.

Dalam pidatonya di Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk mengatakan hari ini (Senin) bahwa penggunaan drone dalam perang Sudan telah “meningkat secara dramatis” dalam beberapa bulan terakhir.

Dia menambahkan: “Di Sudan, cakupan konflik yang mengerikan telah meluas dan meningkat, yang disertai dengan peningkatan tajam dalam penggunaan drone dalam perang. Turk mencatat bahwa dari Januari hingga Mei 2026, lebih dari seribu warga sipil tewas dalam serangan drone.

Sejak April 2023, Pasukan Dukungan Cepat dan tentara Sudan berperang karena perselisihan mengenai bagaimana mengintegrasikan kekuatan-kekuatan ini ke dalam struktur militer. Konflik ini telah menyebabkan kelaparan yang dianggap sebagai salah satu kelaparan terburuk di dunia. Selain itu, puluhan ribu warga Sudan telah terbunuh dan sekitar 13 juta orang terpaksa mengungsi.

Pemerintah Sudan menuduh Pasukan Dukungan Cepat mengeksekusi puluhan warga sipil di wilayah yang dikuasainya, serta menjalankan jaringan perdagangan organ terorganisir di penjara "Daghris" dan "Shala" di wilayah Darfur.

Tudingan tersebut tertuang dalam catatan yang disampaikan Misi Tetap Sudan untuk PBB kepada Dewan Keamanan dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Pemerintah Sudan juga mengumumkan bahwa Pasukan Dukungan Cepat baru-baru ini mengeksekusi 15 warga sipil yang terluka di Universitas al-Fasher karena diduga bekerja sama dengan tentara Sudan dan pasukan gabungan Darfur.

Misi Sudan telah meminta Dewan Keamanan, Sekretaris Jenderal PBB, Komite Palang Merah Internasional, Komisi Hak Asasi Manusia PBB dan lembaga-lembaga terkait untuk mengutuk pelanggaran-pelanggaran tersebut dan bertindak demi pembebasan tahanan, tahanan dan tahanan.

Pasukan Dukungan Cepat menguasai pusat lima provinsi Darfur di Sudan barat (dari total 18 provinsi), sementara tentara menguasai sebagian besar dari 13 provinsi yang tersisa di selatan, utara, timur dan tengah, serta ibu kotanya, Khartoum.

Provinsi Darfur mencakup sekitar seperlima wilayah Sudan (lebih dari 1,8 juta kilometer persegi), namun sebagian besar dari 50 juta penduduk Sudan tinggal di wilayah yang dikuasai tentara.