Reaksi Pertama Hashd al-Shaabi terhadap Serangan Udara Amerika dan Arab Saudi

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Hashd al-Shaabi mengeluarkan sebuah pernyataan sebagai reaksi atas serangan udara Amerika dan Arab Saudi pada dini hari ini terhadap sejumlah pusat di Irak.

Hashd al-Shaabi dalam pernyataan resminya mengumumkan: Pagi hari ini, beberapa pangkalan resmi organisasi Hashd al-Shaabi di berbagai wilayah Irak menjadi sasaran serangan teroris pasukan Amerika dan Arab Saudi. Berdasarkan informasi awal, serangan-serangan ini menyebabkan beberapa orang gugur syahid dan terluka, serta menimbulkan kerugian materi pada sejumlah bangunan dan aset yang berada di bawah organisasi ini.

Perlawanan Irak menambahkan: Kami memandang serangan-serangan ini sebagai eskalasi yang sangat berbahaya, pelanggaran nyata terhadap keutuhan wilayah Irak, dan penargetan terhadap lembaga-lembaga keamanan resmi negara. Kami menegaskan bahwa bagian-bagian terkait sedang melakukan pemeriksaan lapangan terhadap situasi, dan proses penilaian kerugian serta pendataan angka yang akurat masih terus berlangsung.

Hashd al-Shaabi menambahkan: Rincian resmi dan berita terbaru akan disampaikan kepada opini publik melalui pernyataan-pernyataan organisasi Hashd al-Shaabi segera setelah informasi lengkap tersedia.