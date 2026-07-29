Kuwait Mencabut Kewarganegaraan Ayatullah Syekh Hussein al-Maatouq dan 5 Orang Lainnya

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Surat kabar resmi al-Kuwait al-Youm dalam lampirannya menerbitkan dekret Mishal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, Emir Kuwait, mengenai pencabutan kewarganegaraan Ayatullah Hussein al-Maatouq, seorang rohaniwan Syiah terkemuka, dan lima aktivis lainnya.

Emir Kuwait dalam dekret tersebut mengumumkan pencabutan kewarganegaraan Syekh Hussein Abdullah Maatouq Ali al-Maatouq, Abdulaziz Khalid Abdulwahab Ismail Ali al-Foudari, Lulwa Nasser Abdullah Abdulwahab al-Husseinan, Mohammad Badr Abdullah Saleh Mohammad al-Matar, Abdullah Mohammad Abdullah Abdulwahab al-Saleh, dan Mansour Ahmad Hammoud al-Muharib al-Hammoud.

Rohaniwan ini, yang merupakan salah satu anggota Majma Jahani Ahlulbait a.s., sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Koalisi Nasional Islam. Kuwait sebelumnya telah menjatuhkan putusan hukum terhadap rohaniwan ini terkait apa yang disebut sebagai “kasus-kasus yang berkaitan dengan keamanan negara.”

Mohammad al-Matar, analis politik, terkait pencabutan kewarganegaraannya mengatakan bahwa Kuwait sedang melewati masa terburuk dalam sejarahnya.

Ia menambahkan: Pencabutan kewarganegaraan saya pada masa politik terburuk dalam sejarah Kuwait bukanlah sesuatu yang mengejutkan bagi saya; bahkan saya telah memperkirakannya. Saya tidak lebih baik daripada saudara-saudara, saudari-saudari, dan anak-anak saya yang kewarganegaraannya dicabut secara zalim dan agresif oleh otoritas yang mengabaikan kehendak Allah terkait hak-hak mereka serta akibat-akibat dari kezaliman yang dilakukan terhadap mereka, termasuk rusaknya keutuhan keluarga mereka, penyitaan harta benda mereka, dan pemutusan hubungan-hubungan mereka.

Berdasarkan laporan ini, Lulwa al-Husseinan, aktivis hak asasi manusia yang namanya masuk dalam daftar orang-orang yang dicabut kewarganegaraannya, dalam beberapa bulan terakhir melancarkan kritik keras terhadap Fahd al-Yousef, Menteri Dalam Negeri Kuwait. Otoritas Kuwait juga telah menangkap sejumlah anggota keluarganya.

Abdullah al-Saleh, yang juga namanya tercantum dalam daftar ini, dianggap sebagai salah satu aktivis oposisi Kuwait paling menonjol di luar negeri dan beberapa tahun lalu telah masuk dalam daftar penerima amnesti.