Sekitar 500 kapal menunggu untuk meninggalkan Selat Hormuz

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Arsenio Dominguez, Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional (IMO), mengumumkan dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera: Sekitar 500 kapal berada di dalam Selat Hormuz dan perlu dievakuasi dan keluar dengan aman.

Dia menambahkan: Selat Hormuz harus dibersihkan dari ranjau laut secepatnya. Kami bekerja sama dan berkonsultasi dengan pihak internasional mengenai rencana evakuasi dan meninggalkan Selat Hormuz. Kita perlu memastikan tidak ada bahaya bagi lalu lintas dan pelayaran di Selat Hormuz.

Perlu diketahui, pada Minggu malam waktu setempat (14 Juni 2026 setara dengan 25 Juni 1405), Presiden AS Donald Trump mengumumkan di jejaring sosialnya Kebenaran setelah dua perang melawan Iran: perjanjian dengan Republik Islam Iran kini telah selesai.

Sebelumnya, Shahbaz Sharif, Perdana Menteri Pakistan, mengumumkan bahwa nota kesepahaman kedua negara telah tercapai dan akan ditandatangani pada Jumat, 19 Juni di Swiss.

Sekretariat Dewan Keamanan Nasional Tertinggi juga mengeluarkan pernyataan tentang kesepakatan untuk mengakhiri perang antara Iran dan Amerika Serikat dan menegaskan bahwa berdasarkan kesepakatan yang dicapai, perang dan operasi militer di semua lini, termasuk Lebanon, akan segera berakhir dan permanen mulai malam ini, dan sebagai tambahan, blokade laut terhadap Iran akan segera berakhir dan sepenuhnya.