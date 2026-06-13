Anggota Parlemen Hizbullah: Israel Akan Keluar dari Lebanon Berdasarkan Kesepakatan AS-Iran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Anggota Fraksi Hizbullah di Parlemen Lebanon, Hussein Al-Hajj Hassan, menyatakan bahwa informasi yang diterima dari pihak Iran dan para mediator menunjukkan bahwa Lebanon akan menjadi bagian dari setiap kesepakatan potensial antara Washington dan Teheran.

Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Al-Hajj Hassan mengatakan Hizbullah terus memantau berbagai kontak dan informasi yang disampaikan oleh mediator, termasuk dari pihak Iran, Amerika Serikat, Qatar, dan Pakistan.

Ia menyebut peluang tercapainya dan ditandatanganinya kesepakatan cukup besar. Namun ia juga memperingatkan kemungkinan Amerika Serikat mundur dari komitmennya atau Israel berusaha menggag