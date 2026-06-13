Komandan Iran: Kemenangan Iran Akan Menggema di Seluruh Dunia

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Komandan Markas Besar Pusat Khatam al-Anbia Iran mengatakan dunia akan segera menyaksikan kemenangan Iran dan kemenangan perlawanan atas para agresor.

Mayor Jenderal Ali Abdollahi mengeluarkan pesan pada hari Sabtu untuk memperingati satu tahun kemartiran pendahulunya, Mayor Jenderal Gholam Ali Rashid, dalam kejahatan teroris yang dilakukan oleh rezim Zionis pada awal perang 12 hari yang dipaksakan pada Juni 2025.

Jenderal Abdollahi memberikan penghormatan kepada almarhum komandan atas perannya dalam membentuk doktrin pertahanan Iran dan menekankan kelanjutan jalannya.

Ia menyatakan bahwa meskipun kemartiran komandan senior merupakan kehilangan yang menyakitkan, hal itu sekali lagi menunjukkan kemampuan pencegahan dan kekuatan nasional Republik Islam Iran di hadapan dunia.

Abdollahi mengatakan bahwa almarhum komandan tersebut memiliki pemahaman yang komprehensif tentang ancaman hibrida musuh dan telah memainkan peran yang tak tergantikan dalam menjaga keamanan Iran yang langgeng melalui kombinasi kesabaran strategis dan penguatan kapasitas ofensif dan pencegahan.

Ia lebih lanjut menyatakan bahwa pembunuhan Rashid oleh rezim Zionis dengan kerja sama pemerintah teroris Amerika Serikat sendiri merupakan bukti posisi kunci almarhum komandan dalam memajukan tujuan pertahanan negara.

Bangsa Iran yang setia dan penuh penghargaan, mengikuti jalan para martir dan bertindak di bawah bimbingan Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei, akan terus berdiri teguh bersama Angkatan Bersenjata dalam menghadapi ancaman musuh, kata Mayor Jenderal Abdollahi.

Ia mencatat bahwa, dengan rahmat Tuhan, dunia akan segera mendengar gema kemenangan Iran dan bangsa Iran serta menyaksikan kemenangan perlawanan atas musuh-musuh agresor dan teroris.