Perdana Menteri Pakistan: Teks Final yang Disepakati Telah Tercapai

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyatakan bahwa teks final dari kesepakatan damai yang sedang dimediasi Pakistan telah berhasil disusun dan disepakati oleh para pihak terkait.

Dalam pernyataannya, Shehbaz Sharif mengatakan bahwa Islamabad mengetahui adanya upaya penyebaran informasi yang salah dan berbagai rumor yang bertujuan menggagalkan proses perdamaian.

"Kami sepenuhnya menyadari adanya kampanye disinformasi dan penyebaran rumor yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin merusak proses perdamaian. Namun dengan mengabaikan berbagai kebisingan tersebut, kami dapat mengonfirmasi bahwa teks final yang telah disepakati berhasil dicapai," ujar Sharif.

Ia menambahkan bahwa Pakistan saat ini terus berkoordinasi secara intensif dengan kedua pihak guna menyelesaikan tahapan akhir menuju implementasi kesepakatan tersebut.

Perdana Menteri Pakistan juga menegaskan bahwa peluang tercapainya perdamaian belum pernah sedekat saat ini.