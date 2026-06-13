Araghchi: Nota Kesepahaman Islamabad Mendekati Final, Trump Ikut Membagikan Ulang

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menteri Luar Negeri Iran, Sayyid Abbas Araghchi, menyatakan bahwa Nota Kesepahaman Islamabad antara Iran dan Amerika Serikat kini semakin mendekati tahap final.

Dalam unggahannya di media sosial, Araghchi menulis bahwa kesepahaman Islamabad belum pernah sedekat ini dengan tahap penyelesaian akhir.

Namun, ia meminta media untuk tidak berspekulasi mengenai isi dokumen tersebut sebelum proses finalisasi selesai.

Araghchi menegaskan bahwa dalam kerangka pendekatan Iran yang bertanggung jawab dan transparan, seluruh rincian akan disampaikan kepada publik pada waktu yang tepat.

Tak lama setelah unggahan tersebut dipublikasikan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut membagikan ulang pernyataan Araghchi tersebut.