Amerika Deportasi Sejumlah Migran Iran, Afghanistan, Georgia, dan Turki ke Afrika Tengah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sebuah pesawat Amerika Serikat yang membawa sejumlah migran yang dideportasi, termasuk warga Iran, Afghanistan, Georgia, dan Turki, dilaporkan terbang menuju Afrika Tengah dan dijadwalkan singgah di Ghana.

Menurut laporan Kantor Berita AFP yang mengutip data penerbangan dan seorang pengacara imigrasi, pesawat tersebut berangkat pada Kamis malam waktu setempat dari Alexandria, negara bagian Louisiana, Amerika Serikat.

Data dari sistem pemantauan penerbangan ICE yang berafiliasi dengan organisasi nirlaba Human Rights First menunjukkan bahwa pesawat itu akan melakukan pemberhentian di Ghana sebelum melanjutkan perjalanan.

Alma David, seorang pengacara imigrasi di Amerika Serikat, mengatakan hingga kini belum jelas apakah sebagian migran akan diturunkan di Ghana atau seluruh penumpang akan dipindahkan ke Republik Afrika Tengah.

Pemerintahan Presiden Donald Trump dalam beberapa waktu terakhir diketahui memperketat kebijakan imigrasi dan deportasi. Menurut laporan tersebut, bahkan sejumlah individu yang sebelumnya memiliki perlindungan hukum juga ikut menjadi sasaran deportasi.

Laporan itu juga menyebutkan bahwa para migran yang telah dideportasi serta para pengacara mereka mengeluhkan perlakuan keras yang mereka alami di Ghana serta kemungkinan penahanan tanpa batas waktu di Eswatini (dahulu dikenal sebagai Swaziland).

Selain itu, sebagian migran yang sebelumnya dideportasi ke Ghana dan Guinea Khatulistiwa dilaporkan telah dipulangkan kembali ke negara asal mereka, meskipun sejumlah hakim di Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa mereka berpotensi menghadapi risiko keselamatan jika dikembalikan ke negara masing-masing.