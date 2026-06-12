«Persamaan Strategis Baru» Iran di kawasan berdasarkan prinsip «kesatuan medan pertempuran»

Menurut laporan Kantor Berita ABNA, media rezim Zionis mengakui bahwa setelah serangan balasan Iran terhadap target-target Israel sebagai respons terhadap agresi ke pinggiran selatan Beirut, kini «sebuah persamaan strategis baru» telah muncul di medan pertempuran regional.

Berdasarkan laporan ini, dalam serangkaian diskusi yang disiarkan di saluran 12 televisi rezim Zionis, kekhawatiran muncul di dalam establishment keamanan Israel mengenai bagaimana merespons «garis merah» baru yang terkait dengan Beirut, terutama di tengah peringatan Iran terhadap segala bentuk eskalasi di Lebanon.

Menurut pengakuan analis Zionis, perkembangan terbaru menunjukkan perubahan dalam keseimbangan deterensi, karena sekarang tampaknya ruang gerak Israel menjadi lebih terbatas di bawah pengaruh perhitungan regional yang berubah.