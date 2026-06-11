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Pernyataan teroris Amerika tentang agresi baru terhadap wilayah Iran

11 Juni 2026 - 10:14
News ID: 1825718
Source: ABNA
Pernyataan teroris Amerika tentang agresi baru terhadap wilayah Iran

Komando teroris Amerika di Asia Barat (CENTCOM) dengan merilis pernyataan mengumumkan agresi baru terhadap wilayah Iran.

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, Komando Pusat Angkatan Darat Amerika (CENTCOM) menyatakan bahwa pasukan Amerika telah memulai putaran baru serangan yang disebut sebagai serangan defensif terhadap sejumlah target di Iran.

Bersamaan dengan itu, seorang pejabat Amerika dalam wawancara dengan situs berita Axios mengonfirmasi bahwa serangan Amerika terhadap Iran telah dimulai.

Saluran 12 televisi rezim Israel juga melaporkan mengutip seorang pejabat Amerika bahwa pasukan Amerika telah memulai serangan mereka terhadap target-target di Iran.

Al Jazeera juga mengumumkan bahwa putaran baru serangan militer Amerika terhadap target-target di dalam Iran sedang berlangsung.

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