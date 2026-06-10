Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al-Mayadeen, Vassily Nebenzia, perwakilan tetap Rusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, menekankan bahwa Dewan Keamanan harus fokus pada mendukung penyelesaian politik atas isu-isu yang terkait dengan Iran.

Ia menegaskan kesiapan Rusia untuk berpartisipasi dalam proses ini.

Nebenzia menyatakan, mempolitisasi kinerja Dewan Keamanan mengenai program nuklir Iran tidak akan menghasilkan apa pun selain memperburuk ketegangan.

Perwakilan Rusia selama sidang Dewan Keamanan melawan Iran mengatakan, pengambilan pendekatan semacam itu dapat menghalangi persiapan untuk dimulainya kembali kegiatan IAEA mengenai Iran. Kegiatan ini telah dilemahkan oleh tindakan Amerika Serikat dan rezim Israel.

Ia menyatakan, laporan-laporan IAEA sama sekali tidak mengindikasikan adanya tindakan Republik Islam Iran mengenai penggunaan uranium secara militer. Tidak ada alasan untuk mengadakan pengarahan komite 1737 Dewan Keamanan tentang sanksi terhadap Iran. Badan ini mengakhiri kegiatannya pada tahun 2015, dan Dewan belum mengadopsi resolusi apa pun untuk melanjutkan kerjanya.

Perlu dicatat bahwa Dewan Keamanan PBB dalam sidang ilegal dan dengan standar ganda melanjutkan pemungutan suara mengenai resolusi 1737 dan dengan 11 suara setuju, menyetujui pengkajian pengembalian sanksi terhadap Iran, yang memicu protes Rusia dan China.