Reaksi Qalibaf terhadap serangan rezim Zionis di Dahiya

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dr. Mohammad Baqer Qalibaf, Ketua Parlemen Iran, menulis dalam akunnya di saluran X sebagai tanggapan atas serangan rezim Zionis terhadap posisi Dahiya dan Trump hari ini:

Mereka tidak mematuhi gencatan senjata atau percaya pada dialog, dan dengan blokade laut serta pelanggaran perjanjian di Lebanon, mereka menunjukkan bahwa mereka hanya memahami bahasa kekuasaan.

Blokade laut terhadap bangsa Iran dan lampu hijau AS terhadap rezim Zionis saat ini mengubah pangkalan dan aset AS dan rezim di kawasan menjadi sasaran yang sah. Tangan angkatan bersenjata kita terbuka seperti biasa.