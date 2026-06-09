Hizbullah: Tidak ada kontak langsung antara kami dan Trump/Klaim Presiden AS adalah kebohongan belaka

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Seorang anggota senior Hizbullah Lebanon secara tegas membantah klaim Presiden AS Donald Trump tentang kontak langsung dengan gerakan tersebut dalam sebuah wawancara dengan Agence France-Presse.

Mahmoud Qamati, wakil kepala dewan politik Hizbullah, menekankan bahwa tidak ada kontak langsung antara presiden AS dan para pejabat Hizbullah.

Perlu disebutkan bahwa Donald Trump mengklaim dalam percakapan dengan wartawan pada 3 Juni: “Kami berbicara dengan Hizbullah untuk pertama kalinya.”

Dua hari sebelumnya, ketika Israel mengancam akan menyerang pinggiran selatan Beirut, Trump menulis di platform “Truth Social” bahwa ia telah berbicara dengan perwakilan kepemimpinan Hizbullah yang telah menyetujui gencatan senjata melawan Israel dan tentaranya.

Qamati menambahkan bahwa presiden AS mungkin bermaksud bahwa “Nabieh Berri” (ketua parlemen Lebanon) sedang berhubungan dengan duta besar AS dan menyampaikan pesan.

Perlu disebutkan bahwa Nabieh Berri berperan sebagai perantara antara pemerintah AS dan Hizbullah. Hizbullah diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Washington dan berada di bawah sanksi.

Qamati lebih lanjut menafsirkan klaim ini sebagai berikut: Klaim ini menunjukkan betapa siapnya pemerintah AS untuk mengabaikan kedaulatan Lebanon jika ada tanda-tanda hubungan dengan kekuatan yang kuat dan berpengaruh di Lebanon.

Penolakan Hizbullah terhadap Perundingan Langsung antara Pemerintah Lebanon dan Israel

Perlu disebutkan bahwa Hizbullah menentang perundingan langsung antara pemerintah Lebanon dan Israel (yang telah berlangsung di Washington sejak April). Perundingan ini, yang diadakan antara dua negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik, telah gagal mengakhiri bentrokan antara Hizbullah dan Israel.

Pada hari Senin, Duta Besar AS untuk Lebanon, Michel Issa, bertemu dengan presiden, perdana menteri, dan ketua parlemen Lebanon. Kantor perdana menteri Lebanon mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam mengatakan kepada duta besar AS: "Tidak ada pihak lain selain pemerintah Lebanon yang bernegosiasi atas nama Lebanon."

Perkembangan ini terjadi ketika serangan Israel terhadap kota-kota di Lebanon selatan terus berlanjut meskipun gencatan senjata yang rapuh (ditetapkan pada 17 April dan diperpanjang oleh Washington hingga awal Juli).

Menurut statistik resmi, sejak 2 Maret (awal perang melawan Iran), Israel telah melakukan agresi luas terhadap Lebanon, yang mengakibatkan kematian 3.556 orang dan cedera pada 10.870 orang hingga Jumat lalu. Lebih dari satu juta orang juga telah mengungsi.