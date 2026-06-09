Lapid: Kita Telah Kalah di Iran, Lebanon, Gaza, dan Tepi Barat

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Anadolu, Yair Lapid, ketua oposisi di tanah pendudukan, dengan merujuk pada agresi terhadap Iran menegaskan bahwa serangan ini tidak membantu pencapaian satu pun tujuan strategis Tel Aviv. Dengan serangan ini, baik sistem Iran tidak runtuh, program rudal dan nuklir negara ini tidak hancur, maupun Hizbullah tidak dimusnahkan.

Ia menambahkan, kabinet Netanyahu mengirim kaum Zionis ke tempat perlindungan, menutup sekolah-sekolah, dan melumpuhkan ekonomi tanpa mencapai tujuan strategis apa pun.

Lapid mengatakan, kabinet tidak memberikan penjelasan apa pun kepada kaum Zionis tentang tujuan serangan ini — bukan karena rahasia, tetapi karena tidak memiliki pembenaran. Para pejabat saat ini tidak dapat dipercaya karena mereka telah kalah di Gaza, Lebanon, dan Iran, dan saat ini juga sedang kalah di Tepi Barat.