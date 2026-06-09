Tujuan Israel dan Amerika adalah Mencegah Iran Menjadi Kekuatan Regional

Menurut laporan kantor berita ABNA, «Yehiel Leiter», duta besar rezim Zionis di Washington, dalam wawancara dengan Fox News mengungkap tujuan di balik serangan rezim ini bersama Amerika Serikat terhadap Iran dan mengakui: «Kami memiliki tujuan yang sama dengan Amerika, dan kami ingin Iran tidak menjadi kekuatan dominan di kawasan ini.»

Leiter, dengan melupakan fakta bahwa rezim Zionis sendiri adalah faktor ancaman terbesar di kawasan, mengatakan: «Kami bekerja sama dengan Amerika untuk memastikan bahwa Iran tidak akan mampu mengancam kawasan ini.»

Tanpa menyebut serangan agresif rezim Zionis terhadap pinggiran selatan Beirut dan pelanggaran gencatan senjata dengan Lebanon, ia mengklaim: «Israel terpaksa merespons serangan Iran, dan Tehran telah menerima contoh bagaimana Israel bereaksi.»

Sementara media melaporkan bahwa dalam pembicaraan beberapa hari lalu antara Trump dan Netanyahu, kata-kata yang sangat kasar dipertukarkan dan presiden Amerika menyebut perdana menteri Israel «gila», Leiter mengklaim bahwa pembicaraan baru-baru ini antara Trump dan Netanyahu bersahabat dan menunjukkan hubungan mendalam 40 tahun antara Washington dan Tel Aviv.

Leiter dengan merujuk pada koordinasi antara Washington dan Tel Aviv menambahkan bahwa ada kerja sama erat dan saling pengertian antara Amerika dan Israel.

Ia selanjutnya mengklaim: «Trump menyerukan pengurangan ketegangan; suatu hal yang menurut klaimnya, juga disetujui oleh perdana menteri Israel.»

Hal ini terjadi sementara Trump mengklaim bahwa ia akan meminta Netanyahu untuk tidak merespons Iran, tetapi perdana menteri rezim Israel beberapa jam kemudian memerintahkan agresi baru terhadap target-target di Iran — suatu tindakan yang menunjukkan bahwa Netanyahu tidak mengindahkan perkataan Trump.