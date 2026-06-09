Pengakuan Zionis: Rudal Iran Langsung Menghantam Pangkalan Ramat David

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Mayadeen, media Israel melaporkan bahwa citra satelit yang dipublikasikan mengonfirmasi hantaman langsung sebuah rudal Iran ke pangkalan udara Ramat David milik angkatan udara rezim Israel.

Berdasarkan laporan-laporan ini, gambar-gambar yang dimaksud menunjukkan tanda-tanda hantaman langsung rudal ke pangkalan militer ini, tetapi hingga kini rincian resmi tentang kemungkinan kerusakan atau dampak serangan ini terhadap aktivitas pangkalan belum dipublikasikan.

Berita ini dipublikasikan sementara pejabat militer rezim Zionis sebelumnya menyangkal adanya hantaman apa pun ke pusat-pusat militer mereka.

Tadi malam, hubungan masyarakat Korps Penjaga Revolusi Islam (IRGC) mengumumkan bahwa pangkalan udara Ramat David menjadi sasaran rudal balistik.

Dalam pernyataan IRGC dinyatakan: «Sebagai tanggapan atas kejahatan besar rezim Zionis perampas di Lebanon selatan dan pembunuhan serta pengungsian besar-besaran rakyat tertindas di wilayah Tirus, Nabatiyeh, dan daerah lain termasuk pinggiran Beirut (Dahieh), pangkalan udara Ramat David, asal mula agresi ini, menjadi sasaran rudal balistik dari Angkatan Dirgantara IRGC.»