Jatuhnya Helikopter Militer Amerika di Dekat Selat Hormuz

Menurut laporan kantor berita ABNA, New York Times mengutip sumber-sumber yang mengetahui mengakui bahwa sebuah helikopter militer Amerika jatuh pada hari Senin di dekat Selat Hormuz dan para penumpangnya selamat.

Dalam laporan ini disebutkan bahwa masih belum diketahui apakah helikopter ini ditembak jatuh oleh tembakan pasukan Iran atau mengalami masalah teknis.

Perlu dicatat bahwa kerusakan yang dialami personel militer Amerika di kawasan Teluk Persia dan Selat Hormuz sangat disensor oleh angkatan bersenjata Iran.