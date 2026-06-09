Wakil Trump Mengakui Perbedaan Kepentingan dengan Rezim Zionis

Menurut laporan kantor berita ABNA, «JD Vance», wakil presiden Amerika Serikat, dalam wawancara dengan Fox News mengakui bahwa Washington dan Tel Aviv memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda dalam sejumlah masalah dan hal, meskipun kerja sama dan koordinasi antara kedua pihak tetap berlanjut.

Wakil presiden Amerika Serikat, melanjutkan wawancara ini, menyatakan bahwa perkembangan beberapa bulan terakhir telah menyiapkan landasan untuk mencapai kesepakatan jangka panjang tentang program nuklir Iran.

Dengan merujuk pada proses negosiasi antara Washington dan Tehran, ia mengatakan: «Presiden Trump percaya bahwa mencapai kesepakatan yang berkelanjutan tentang masalah nuklir Iran adalah mungkin, dan saya menilai evaluasi ini benar.»

Vance menegaskan bahwa dalam setiap kesepakatan yang mungkin dengan Iran, masalah yang paling penting bukan hanya klausul tertulis dari kesepakatan, tetapi memastikan kepatuhan Tehran terhadap komitmen dan pelaksanaan praktisnya.

Klaim Vance ini disampaikan sementara Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah berulang kali menyatakan bahwa Iran tidak menyimpang dari komitmennya.

Wakil presiden Amerika Serikat juga mengklaim: «Salah satu kelemahan terpenting dari kesepakatan nuklir sebelumnya adalah tidak adanya sistem inspeksi yang memastikan bahwa Iran tidak berupaya mengembangkan senjata nuklir.»

Klaim Vance ini juga disampaikan sementara semua program nuklir Iran berada di bawah pengawasan IAEA.