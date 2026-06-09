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Spanyol: Tidak Ada Solusi Militer untuk Ketegangan di Asia Barat

9 Juni 2026 - 10:24
News ID: 1824700
Source: ABNA
Spanyol: Tidak Ada Solusi Militer untuk Ketegangan di Asia Barat

Menteri Luar Negeri Spanyol sehubungan dengan provokasi semalam dari rezim Zionis terhadap Iran menyatakan: «Tidak ada solusi militer untuk ketegangan di Asia Barat.»

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip RIA Novosti, José Manuel Albares, Menteri Luar Negeri Spanyol, hari Senin ini sehubungan dengan provokasi semalam dari rezim Zionis terhadap Iran menyatakan: «Pengulangan kekerasan akan membawa lebih banyak penderitaan.»

Menteri Luar Negeri Spanyol kemudian menambahkan: «Hanya dialog dan diplomasi yang menjamin perdamaian dan stabilitas di kawasan. Berdasarkan hal ini, de-eskalasi segera sangat penting. Tidak ada solusi militer di Timur Tengah (Asia Barat).»

Pernyataan José Manuel Albares tentang «dialog dan diplomasi» disampaikan sementara 2 agresi sebelumnya Amerika Serikat dan rezim Zionis ke wilayah Iran, yang dilakukan bertentangan dengan semua hukum internasional, terjadi selama negosiasi tidak langsung Teheran-Washington dan membuktikan kepada dunia bahwa Amerika Serikat dan rezim palsu ini tidak pernah mencari negosiasi.

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