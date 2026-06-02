Kemarahan Trump yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Netanyahu dengan kata-kata tajam: "Semua orang membenci Anda dan Israel!"

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Axios, mengutip dua pejabat Amerika dan sumber informasi, melaporkan bahwa Donald Trump sangat marah atas meningkatnya ketegangan antara Israel dan Lebanon dalam panggilan telepon dengan Benjamin Netanyahu pada hari Senin, dan menyebut Perdana Menteri Israel "gila" dalam percakapan yang penuh kata-kata kotor. Seruan ini disampaikan ketika Iran sebelumnya telah memperingatkan bahwa tindakan Israel di Lebanon dapat menyebabkan kegagalan negosiasi antara Teheran dan Washington.

"Semua orang membencimu dan Israel"

Menurut sumber Axios, Trump berkata kepada Netanyahu dalam panggilan telepon ini: "Kamu benar-benar gila. Jika bukan karena saya, kamu akan berada di penjara sekarang. Saya melindungi kamu dari omong kosong. Semua orang membencimu sekarang. Semua orang membenci Israel karena hal-hal ini." Seorang pejabat Amerika mengatakan bahwa Trump juga memperingatkan Netanyahu bahwa melaksanakan ancamannya untuk mengebom Beirut akan semakin mengisolasi Israel secara global!

Sumber lain yang mengetahui panggilan tersebut mengatakan kepada Axios bahwa Trump "sangat marah" dan berteriak, "Apa yang Anda lakukan salah?" selama bagian percakapan. Menurut sumber-sumber ini, presiden Amerika percaya bahwa meskipun Hizbullah terus menembakkan rudal ke Israel dan Israel (yang disebut demikian) mempunyai hak untuk membela diri, Netanyahu telah mengambil reaksi yang tidak proporsional dan berbahaya dalam beberapa hari terakhir.

Axios menulis bahwa salah satu kekhawatiran utama Trump adalah tingginya jumlah warga sipil yang terbunuh di Lebanon. Seorang pejabat AS mengatakan bahwa Trump sangat menentang pendekatan Israel yang menghancurkan seluruh bangunan untuk menargetkan komandan Hizbullah. Pada saat yang sama, tentara Israel juga memperluas operasi daratnya di Lebanon selatan.

Ketakutan Trump akan gagalnya negosiasi dengan Iran

Seorang pejabat Israel mengatakan kepada Axios bahwa Israel tidak lagi berencana untuk menargetkan sasaran Hizbullah di Beirut. Keputusan ini diambil setelah ketegangan antara Trump dan Netanyahu. Menurut sumber Amerika, percakapan telepon ini adalah salah satu percakapan terburuk dan paling menegangkan antara kedua belah pihak sejak Trump kembali ke Gedung Putih.

Menurut laporan ini, kemarahan Trump sebagian besar disebabkan oleh kekhawatiran bahwa eskalasi konflik di Lebanon akan menghancurkan perundingan sensitif antara Amerika Serikat dan Iran. Axios telah menulis bahwa rancangan kesepahaman yang sedang dinegosiasikan oleh Teheran dan Washington mencakup diakhirinya konflik di Lebanon. Beberapa jam setelah panggilan telepon ini, Trump menulis di jejaring sosial Truth Social bahwa negosiasi dengan Iran terus berlanjut "dengan kecepatan tinggi".

Namun, setelah panggilan telepon dengan Trump, Netanyahu mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa jika Hizbullah tidak menghentikan serangannya, Israel akan menargetkan sasaran di Beirut dan operasi di Lebanon selatan akan terus berlanjut. Namun seorang pejabat Amerika mengatakan kepada Axios bahwa kebenaran dari masalah ini adalah bahwa Trump "sepenuhnya mengabaikan Netanyahu" dalam panggilan telepon tersebut, dan perdana menteri Israel akhirnya berkata: "Oke, oke; "Pastikan saja semuanya dikelola dengan baik."