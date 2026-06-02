IRGC: Asal pelanggarannya adalah menara telekomunikasi Pulau Sirik

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Humas Korps Garda Revolusi Islam Iran mengeluarkan pemberitahuan bahwa tentara agresor AS menargetkan menara telekomunikasi di Pulau Sirik yang terletak di provinsi Hormozgan dan menekankan: Pasukan kedirgantaraan IRGC memperingatkan bahwa jika agresi terulang kembali, responsnya akan sangat berbeda, dan tanggung jawab ada pada agresor dan rezim pembunuh AS.

Pengumuman humas Korps Pengawal Revolusi Islam Iran menyatakan: Menyusul invasi menara telekomunikasi oleh tentara AS satu jam yang lalu di Pulau Sirik, yang terletak di provinsi Hormozgan, para pejuang pasukan kedirgantaraan IRGC menargetkan pangkalan udara asal invasi, dan sasaran yang dituju dihancurkan.

Angkatan Udara IRGC memperingatkan bahwa jika agresi terulang kembali, responsnya akan sangat berbeda, dan tanggung jawab ada pada agresor dan rezim pembunuh anak-anak Amerika.