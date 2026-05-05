Spanyol: Masalah Selat Hormuz Tidak Memiliki Solusi Militer

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al-Mayadeen, José Manuel Albares, Menteri Luar Negeri Spanyol, menegaskan: "Pemerintah Spanyol dan Vatikan memiliki pandangan yang sama bahwa masalah harus diselesaikan dengan menghindari provokasi perang. Saya berbicara dengan Paus mengenai masalah yang berkaitan dengan umat Kristen di kawasan dan pencegahan Israel terhadap seorang pastor untuk masuk ke Gereja Makam Suci."

Ia menambahkan: Kembalinya Selat Hormuz ke kondisi normal tidak mungkin terjadi melalui perang tetapi melalui negosiasi. Spanyol terus menegaskan pendiriannya untuk tidak berpartisipasi dalam tindakan militer apa pun terkait perang melawan Iran.

Albares menyatakan: Kami mendukung kembalinya pembicaraan dengan Pakistan, dan saya telah mengingatkan hal ini kepada Menteri Luar Negeri Iran dalam dua hari terakhir.

Ia mengatakan: Jika semua perhatian tertuju pada Selat Hormuz, itu tidak berarti kita melupakan agresi ilegal terhadap Lebanon.