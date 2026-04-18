Menurut laporan kantor berita ABNA, jaringan televisi Amerika CNN dalam laporan tentang kenaikan harga produk pertanian akibat perang terhadap Iran menulis: Tomat sedang menjadi sorotan akhir-akhir ini; tetapi kemungkinan besar Anda tidak akan menyukai alasannya.

Dalam laporan tersebut dinyatakan: Berdasarkan indeks harga konsumen, harga tomat hanya pada bulan Maret telah meningkat 15,3 persen dan tumbuh 22,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tarif bea masuk 17 persen untuk tomat impor dari Meksiko dan peningkatan biaya diesel akibat perang dengan Iran telah menciptakan kombinasi faktor yang导致了 harga yang sangat tinggi.

CNN menulis: Di toko-toko bahan makanan, harga tomat sekitar 2,25 dolar per pon — level tertinggi dalam delapan tahun terakhir. Angka ini menunjukkan peningkatan 18,6 persen dibandingkan dengan Februari ketika harga sekitar 1,90 dolar.

David Branch, manajer bagian Institut Pertanian dan Pangan Wells Fargo, mengatakan: Tomat saat ini adalah salah satu sayuran termahal yang dilihat orang Amerika di toko-toko.

Berdasarkan laporan CNN, bahkan jika pasokan membaik dalam beberapa minggu ke depan, biaya diesel dan pupuk sedang meningkat. Diperkirakan biaya akan meningkat 10 hingga 15 persen pada musim gugur.

