Hamas Mengkonfirmasi Kesyahidan Abu Ubaidah

Kantor Beita Internasional Ahlulbait -ABNA- Brigade Al-Qassam mengumumkan kesyahidan lima orang komandannya, termasuk Mohammad Sinwar dan Abu Ubaidah, setelah terjadinya pelanggaran gencatan senjata oleh pihak penjajah.

Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, pada hari Senin mengonfirmasi kesyahidan Abu Ubaidah, juru bicara mereka, serta empat komandan lainnya termasuk Mohammad Sinwar, menyusul pelanggaran gencatan senjata oleh pihak penjajah.

Juru bicara baru Brigade Al-Qassam, dalam pidato televisi yang disiarkan oleh televisi Al-Aqsa milik Hamas, mengatakan bahwa Brigade Al-Qassam memperkenalkan “Abu Ubaidah, juru bicara Brigade Al-Qassam, suara menggelegar bangsa dan seorang orator ulung”, seraya menjelaskan bahwa nama Abu Ubaidah adalah Hudhaifah Samir Abdullah al-Kahlout.