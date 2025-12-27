Ansarallah Mengonfirmasi Kesyahidan Sejumlah Komandan Seniornya

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Pada hari sebelumnya, Ansarallah menyatakan bahwa sejumlah figur kunci militernya gugur sebagai syuhada dalam satu peristiwa.

Yang paling menonjol di antara para syuhada adalah Zakaria Abdullah Hajar (Abu Yahya), berpangkat mayor jenderal, komandan unit pesawat nirawak (drone) dan salah satu tokoh utama Ansarallah di bidang operasi dirgantara Sanaa, setelah syahidnya Ahmad Ali Hassan al-Hamzi.

Selain itu, Mohammad Khaled al-Haifi (Kepala Staf Rudal), Ahmad Abdullah Hajar (Abu Hashim)—saudara dari syahid Zakaria dan penanggung jawab hubungan dengan kantor Abdul-Malik al-Houthi—serta Abdullah Yahya Abdullah Hajar dan Hussein Yahya Abdullah al-Hashemi, juga gugur dalam insiden yang sama.

Sumber tersebut menyebutkan bahwa insiden ini kemungkinan besar terkait dengan serangan Amerika Serikat terhadap wilayah-wilayah yang berada di bawah kendali Ansarallah.