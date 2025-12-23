Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip jaringan Russia Al-Yaum, Donald Trump mengumumkan pada Selasa pagi: "AS membutuhkan Greenland karena alasan yang berkaitan dengan keamanan nasionalnya."

Hubungan Baik dengan Presiden China Ia lebih lanjut menyatakan: "Saya memiliki hubungan yang baik dengan Xi Jinping, Presiden China."

Penyitaan Minyak dari Tanker di Pantai Venezuela Mengenai minyak yang disita dari kapal tanker di lepas pantai Venezuela, ia berkata: "Kami akan menyimpan minyak yang telah kami sita dari kapal tanker yang ditahan. Mungkin kami akan menjualnya atau menyimpannya untuk memperbarui cadangan minyak strategis AS." Di bagian lain pidatonya, Trump menyebutkan: "Melihat gambar Bill Clinton bersama Epstein tidak menyenangkan bagi saya, dan saya tidak tertarik menampilkan gambar orang lain."

Venezuela Trump juga mengeluarkan pernyataan keras tentang Presiden Venezuela: "Jika Maduro mencoba memamerkan kekuatan melawan Washington, itu akan menjadi pertunjukan terakhirnya. Nasib Maduro ada di tangannya sendiri dan dia harus mundur."

Kolombia Terhadap Presiden Kolombia, Trump mengklaim bahwa ia mengekspor kokain ke AS dan bukan teman Amerika Serikat: "Presiden Kolombia harus memperhatikan keberadaan pabrik narkoba di negaranya dan menutupnya sesegera mungkin."

Ukraina Mengenai Ukraina, Trump menegaskan: "Pembicaraan terus berlanjut. Jika perlu, saya akan berbicara dengan Putin dan Zelensky; saya akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk menghentikan perang ini. Kami tidak akan lagi kehilangan uang di Ukraina; Biden membayar 350 miliar dolar dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan uang itu. Sekarang kami menjual rudal dan pesawat ke NATO dan memaksa aliansi ini untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan dari 2% menjadi 5% dari PDB mereka. Kami tidak mengirim uang ke Kyiv, tetapi menjual senjata ke NATO; mereka membayarnya dan memutuskan cara menggunakannya."