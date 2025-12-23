Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip CBS News, Kementerian Luar Negeri Rusia telah memulai prosedur evakuasi keluarga diplomat negara tersebut dari Venezuela.

Seorang pejabat intelijen Eropa yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan kepada jaringan tersebut: "Langkah ini diambil karena tingginya sensitivitas situasi keamanan."

CBS News melaporkan bahwa seiring dengan perkembangan ini, reaksi internasional terhadap tindakan Amerika Serikat baru-baru ini terhadap Venezuela terus berlanjut. Dalam hal ini, Presiden Brasil Lula da Silva memperingatkan pada akhir pekan lalu bahwa intervensi militer apa pun di Venezuela dapat menyebabkan bencana kemanusiaan.