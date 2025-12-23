Syekh Al-Azhar: "Tidak Mungkin Bersikap Netral Terhadap Genosida di Gaza"

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, Ahmed Al-Tayyeb, Syekh Al-Azhar, menegaskan bahwa masalah Palestina telah mencapai tahap ketidakadilan yang berbahaya sehingga sikap "netral" tidak dapat diterima.

Dalam pertemuannya dengan Duta Besar Italia, Agostino Palese, ia menyoroti kurangnya kemauan internasional yang nyata untuk mengadopsi solusi dua negara. Ia menyatakan: "Tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah Palestina, karena telah mencapai tingkat ketidakadilan, agresi, dan pelanggaran terhadap semua nilai peradaban, agama, kemanusiaan, dan moral yang tidak memungkinkan adanya netralitas."

Al-Tayyeb merujuk pada pembantaian anak-anak dan orang-orang tak berdosa, dengan mengatakan bahwa situasinya telah sampai pada titik di mana tidak ada pilihan bagi siapa pun kecuali menentang kejahatan ini atau menjadi kaki tangan dalam tragedi kemanusiaan ini.

Ia melanjutkan: "Kami telah kehilangan banyak syuhada dalam agresi Israel yang kejam dan tidak adil ini, yang tidak bisa disebut perang, melainkan genosida yang dilakukan oleh tentara yang dilengkapi dengan senjata terkuat melawan orang-orang yang tidak berdaya." Syekh Al-Azhar menambahkan bahwa solusi dua negara telah diusulkan selama lebih dari seperempat abad tanpa adanya kemauan internasional untuk mewujudkannya.