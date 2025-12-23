Hari ke-542 Berturut-turut Kehadiran Pendukung Palestina di Depan Kedutaan Israel di Korea Selatan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Di depan Kedutaan Besar rezim Zionis di Korea Selatan, kampanye “aksi protes individu berantai” telah memasuki hari ke-542. Aksi protes ini dilakukan dengan kehadiran seorang aktivis independen bernama Eliza, yang mewakili para pendukung Palestina dalam menyampaikan pesan solidaritas serta protes terhadap genosida yang dilakukan oleh Zionis.

Karena bertepatan dengan libur akhir pekan dan juga dimulainya musim liburan, jumlah pejalan kaki jauh lebih banyak dibandingkan hari-hari biasa. Oleh karena itu, aktivis pendukung Palestina tersebut menerima berbagai pernyataan dukungan dan pesan-pesan penyemangat yang menarik dari masyarakat setempat.

Aksi protes individu ini merupakan bagian dari gerakan sipil yang berkelanjutan di Korea Selatan, yang bertujuan untuk mengecam kejahatan rezim pendudukan Yerusalem (Al-Quds), membela martabat kemanusiaan, serta menjaga tuntutan untuk mengakhiri genosida di Gaza agar tetap hidup.