AS: Hubungan Bilateral Tidak Masuk dalam Agenda Negosiasi Moskow-Washington

Menurut laporan kantor berita ABNA, Kedutaan Besar AS di Moskow dalam sebuah catatan untuk surat kabar Rusia Izvestia menyatakan bahwa saat ini tidak ada rencana untuk mengadakan pertemuan baru antara Rusia dan Amerika Serikat guna membahas isu-isu terkait hubungan bilateral.

Kedutaan Besar AS mengatakan kepada Izvestia: "Saat ini, tidak ada negosiasi dalam kerangka hubungan bilateral yang masuk dalam agenda."

Meski demikian, para diplomat AS menyatakan kepada Izvestia bahwa Washington menganggap dialog bilateral sebagai wadah yang konstruktif untuk memperbaiki situasi operasional perwakilan diplomatik kedua negara.

Dialog yang bertujuan untuk menormalisasi kondisi kerja kedutaan besar Rusia dan AS serta menjajaki cara-cara untuk menghilangkan faktor-faktor ketegangan dalam hubungan kedua negara telah diadakan di Istanbul pada tanggal 27 Februari dan 10 April. Delegasi Rusia pada putaran pertama dan kedua konsultasi ini dipimpin oleh Alexander Darchiev, duta besar Rusia saat ini di Washington, sementara delegasi AS dipimpin oleh Sonata Coulter, Wakil Asisten Sekretaris Negara AS untuk Urusan Eropa dan Eurasia.

Hubungan diplomatik antara Rusia dan Amerika Serikat mengalami kerusakan parah selama masa jabatan mantan Presiden Joe Biden, di mana kedua belah pihak menyatakan diplomat lawan sebagai "persona non grata" dan mengusir mereka.