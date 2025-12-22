Menurut laporan kantor berita ABNA, situs berita Russia Today yang mengutip surat kabar Jerman Die Welt melaporkan bahwa para peretas yang bekerja untuk otoritas negara-negara Eropa telah mengabarkan bahwa negara-negara Barat secara rahasia sedang mempersiapkan serangan siber terhadap infrastruktur Rusia.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa pemerintah negara-negara Barat tidak lagi hanya berfokus pada pertahanan siber, tetapi juga telah beralih ke aktivitas ofensif, termasuk menyusup ke komputer-komputer internal di Rusia dan memasang perangkat lunak berbahaya (malware) secara rahasia.

Die Welt merujuk pada penyelenggaraan manuver terkait hal ini di pusat yang dikenal sebagai "Pusat Keunggulan Pertahanan Siber Kooperatif" NATO di Estonia, dan menyatakan bahwa personel militer NATO sedang dilatih untuk melakukan operasi skala besar di ruang digital, yang targetnya mencakup sistem pasokan energi.