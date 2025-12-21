Turki: Israel Mempersulit Proses Transisi ke Tahap Kedua Gencatan Senjata

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip saluran Al Jazeera, Hakan Fidan, Menteri Luar Negeri Turki, dalam menjelaskan negosiasi di Miami, Amerika Serikat mengenai gencatan senjata tahap kedua di Gaza mengatakan: "Dalam pembicaraan di Miami, kami menekankan bahwa pelanggaran oleh Israel membuat transisi ke tahap kedua menjadi lebih sulit."

Ia menambahkan: "Penekanan kami adalah bahwa administrasi Gaza harus berada di tangan penduduk Gaza sendiri; wilayah ini tidak boleh terbagi dan investasi harus dilakukan untuk kepentingan rakyatnya."

Menteri Luar Negeri Turki juga mengatakan: "Di Miami, kami mencapai kesepahaman yang menjanjikan dan memeriksa cara-cara untuk mencegah risiko terhadap rencana perdamaian. Dalam pertemuan tersebut, kebutuhan untuk menetapkan jadwal penyerahan manajemen Gaza kepada komite teknokrat turut dibahas."

Sementara itu, seorang pejabat tinggi AS mengatakan kepada Al Jazeera bahwa hari ini di Miami akan diadakan putaran baru negosiasi mengenai Gaza. Ia menambahkan bahwa negosiasi terkait Gaza dan Ukraina akan dilakukan secara bersamaan di Miami hari ini.