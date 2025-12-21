Menteri Pertahanan Venezuela: Kami Sedang Berperang Melawan Kebohongan, Fitnah, dan Ancaman Militer AS

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip jaringan Al-Mayadeen, Vladimir Padrino López, Menteri Pertahanan Venezuela, dalam menanggapi perkembangan di negara tersebut dan ancaman AS terhadap pemerintah Karakas menekankan: "Kami sedang berada dalam pertempuran menyeluruh melawan kebohongan, fitnah, distorsi realitas, intervensionisme, ancaman militer, dan perang psikologis."

Dalam kaitan ini, surat kabar Wall Street Journal mengutip seorang pejabat AS yang menyatakan bahwa Gedung Putih berupaya menampilkan penyitaan sebuah kapal tanker minyak di dekat pantai Venezuela sebagai tindakan hukum dan bukan tindakan perang.

Berdasarkan laporan tersebut, pejabat AS itu menambahkan bahwa unit-unit Angkatan Laut AS mendukung Penjaga Pantai Amerika Serikat dalam operasi penyitaan kapal minyak tersebut. Ia juga menyatakan bahwa Gedung Putih menekankan peran Penjaga Pantai dalam penyitaan kapal ini untuk menutupi tindakan tersebut dan membuatnya tampak sah secara hukum.