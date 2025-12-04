Rencana "Iran Digital" untuk Melatih 500.000 Spesialis

Tehran, Parstoday- Saat ini, ekonomi digital telah menjadi penggerak utama pembangunan berbagai negara. Di Iran, pemerintah juga berupaya menciptakan transformasi fundamental dalam perekonomian negara dengan berfokus pada teknologi informasi dan komunikasi dalam Rencana Pembangunan Ketujuh.

Sehubungan dengan hal ini, sebuah konferensi nasional tentang peluang investasi di sektor komunikasi dan teknologi informasi diselenggarakan dengan partisipasi pejabat tinggi pemerintah Iran dan perwakilan sektor swasta untuk menjelaskan kebijakan baru dalam menarik modal dan mempercepat ekonomi digital. Laporan dari Pars Today ini mengkaji peran ekonomi digital dan peluang investasi, sebagaimana dapat Anda baca:

Lompatan Digital, Poros Rencana Pembangunan Ketujuh

Mohammad Reza Aref, Wakil Presiden Pertama Republik Islam Iran, menyatakan pada konferensi nasional tentang peluang investasi di sektor komunikasi dan teknologi informasi bahwa “masa depan perekonomian Iran adalah digital,” dan menganggap teknologi informasi bukan sektor yang terpisah, melainkan fondasi fundamental bagi transformasi di semua sektor ekonomi, termasuk energi, pertanian, dan kesehatan.

Merujuk pada kapasitas ilmiah dan sumber daya manusia Iran, Aref menyatakan bahwa Republik Islam dapat menjadi pemain yang efektif di bidang teknologi baru seperti kecerdasan buatan dengan mengandalkan sektor swasta.

Aref menekankan partisipasi aktif sektor swasta di semua bidang, bahkan bidang keamanan seperti keamanan siber, dan menambahkan: "Tidak ada sektor pemerintahan yang tidak dapat dimasuki oleh sektor swasta."

Wakil Presiden Pertama Iran juga menekankan perlunya mengubah undang-undang untuk menarik investasi domestik dan asing dan mengumumkan bahwa pemerintah Iran siap menyediakan platform yang aman dan menguntungkan bagi investor melalui regulasi yang cerdas.

Kecerdasan Buatan; Mesin Penggerak Generasi Mendatang

Fokus lain dari Wakil Presiden Pertama Iran adalah berfokus pada kecerdasan buatan sebagai kekuatan transformatif terbesar dalam teknologi informasi.

Menyatakan bahwa kantor pusat pengembangan kecerdasan buatan telah dibentuk di pemerintahan Iran, Aref mengatakan:"Negara-negara regional tertarik untuk bekerja sama dengan Iran di bidang ini." Aref juga menekankan perlunya investasi ekstensif dalam kecerdasan buatan dan pengembangan infrastruktur terkait seperti pusat data dan jaringan generasi kelima.

Ekonomi Digital di Dunia dan Posisi Iran

Ehsan Chitsaz, Wakil Direktur Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan di Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Iran, juga mempresentasikan statistik global pada konferensi tersebut dan mengatakan bahwa ekonomi digital adalah satu-satunya bidang yang menunjukkan tren peningkatan dalam menarik modal.

Mengacu pada penurunan investasi di sektor non-digital, Chitsaz mengatakan:"Sekitar 60 persen investasi ekonomi digital global telah dilakukan di Tiongkok, dan investasi di pusat data telah meningkat tiga kali lipat dalam setahun."

Membandingkan statistik ini dengan situasi di Iran, Wakil Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Iran mengumumkan bahwa kementerian berupaya menarik kembali investor ke inti ekonomi digital dengan mengubah arah kebijakannya.

Strategi baru Kementerian Komunikasi Iran untuk menarik modal

Wakil Menteri Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Iran juga mengumumkan perancangan mekanisme baru untuk menarik modal asing dan mengatakan: "Sebuah 'panduan investasi' telah disusun dan beberapa kontrak telah diselesaikan pada konferensi ini.

Chitsaz menekankan bahwa pendekatan pemerintah Iran telah berubah dari kewirausahaan menjadi regulasi dan fasilitasi, dan proyek-proyek pertama-tama dievaluasi dari segi keberlanjutan ekonomi, kemudian sektor swasta diundang untuk berpartisipasi. Wakil Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Iran juga mengumumkan rencana untuk menyediakan modal sebesar $700 juta di bidang energi ekonomi digital.(PH)