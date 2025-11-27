  1. Home
Tekanan Rubio ke Eropa untuk Memperketat Pembatasan Imigrasi

27 November 2025 - 11:44
Sebuah media Amerika mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri negara itu telah memerintahkan para diplomatnya untuk menekan pemerintah Barat agar memberlakukan lebih banyak pembatasan pada semua jenis imigrasi.

Menurut laporan dari kantor berita Abna mengutip jaringan Al Jazeera, surat kabar New York Times melaporkan, berdasarkan sebuah dokumen, bahwa "Marco Rubio", Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, telah menugaskan para diplomat AS untuk mendorong pemerintah Barat menuju pemberlakuan pembatasan yang luas pada proses imigrasi.

Berdasarkan laporan yang sama, New York Times menambahkan bahwa Rubio meminta para diplomat Amerika untuk menyoroti kejahatan terkait imigran guna memaksa pemerintah yang ditargetkan untuk memperketat peraturan masuk imigran.

