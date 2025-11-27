Affrontements entre de jeunes Palestiniens et les forces d'occupation en Cisjordanie

Selon l'agence de presse Abna, des sources d'information ont rapporté des affrontements entre de jeunes Palestiniens et les soldats de l'occupation dans la localité de Jaba', au sud de Jénine en Cisjordanie.

De plus, les soldats du régime sioniste ont arrêté trois jeunes hommes dans la localité d'Aqaba, au nord de Tubas.

Les soldats du régime sioniste ont mené une incursion dans la ville de Tubas.

Parallèlement, des sources palestiniennes ont fait état d'affrontements entre des colons et des Palestiniens dans le village d'Al-Rashayda à Bethléem, en Cisjordanie.

Le Croissant-Rouge palestinien à Tubas a annoncé ce mercredi soir que 10 personnes dans cette zone ont été blessées à la suite d'une attaque et de violents passages à tabac par des éléments de l'occupation israélienne.