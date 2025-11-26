Sedikitnya Lima Warga Sipil Tewas dalam Ledakan Dahsyat di Pinggiran Idlib, Suriah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA — Media resmi Suriah pada Rabu melaporkan bahwa sedikitnya lima warga sipil tewas dan sejumlah lainnya luka-luka dalam sebuah ledakan dahsyat yang terjadi di wilayah barat laut negara tersebut.

Menurut laporan televisi resmi Suriah, mengutip seorang pejabat dari Organisasi Pertahanan Sipil setempat, insiden itu terjadi di desa Kafr Takharim di wilayah pinggiran barat Provinsi Idlib.

Sumber-sumber lokal menyebutkan bahwa selain korban tewas, sekitar 10 warga sipil lainnya juga mengalami luka-luka. Para korban saat kejadian berada di dekat lokasi ledakan dan sedang bekerja di sebuah kebun zaitun.

Tim pertahanan sipil segera mengevakuasi para korban luka ke salah satu rumah sakit di kota Kafr Takharim. Bersamaan dengan itu, pasukan keamanan juga mengamankan lokasi kejadian untuk mencegah terjadinya ledakan susulan.

Para aktivis lokal di media sosial turut menyebarkan rekaman gambar yang memperlihatkan kepulan asap tebal membubung dari lokasi ledakan serta kerusakan parah pada sejumlah besar pohon zaitun di sekitar area kejadian.

Ledakan ini terjadi di tengah laporan berulangnya insiden serupa di kawasan tersebut yang disebabkan oleh penyimpanan senjata dan amunisi yang tidak aman. Sebelumnya, pada 24 Juli tahun lalu, sebuah ledakan di wilayah Ma‘arat Misrin di utara Idlib menewaskan 11 warga sipil. Saat itu, Kementerian Pertahanan Suriah menyatakan bahwa insiden tersebut disebabkan oleh kondisi penyimpanan senjata dan peralatan militer yang tidak layak.