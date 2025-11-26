Netanyahu Setujui Pemindahan Yahudi India ke Wilayah Pendudukan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA — Komunitas Bnei Menashe yang bermukim di negara bagian Mizoram dan Manipur di timur laut India telah hidup selama berabad-abad di wilayah tersebut, dan direncanakan akan bermigrasi secara bertahap ke Israel hingga tahun 2030.

Berdasarkan program yang disahkan rezim Zionis, gelombang pertama yang terdiri dari 1.200 orang akan dipindahkan ke Israel pada tahun depan. Otoritas Israel akan bertanggung jawab atas penempatan mereka, pendidikan bahasa Ibrani, penyediaan perumahan, serta lapangan pekerjaan bagi para imigran tersebut.

Kawasan Galilea di wilayah utara tanah pendudukan telah ditetapkan sebagai lokasi pemukiman mereka. Wilayah ini memiliki nilai sensitivitas keamanan yang tinggi bagi Zionis karena kedekatannya dengan wilayah perbatasan dan konflik dengan Hizbullah Lebanon.

Netanyahu menyebut keputusan ini sebagai langkah yang “sangat penting” dan menilainya sebagai upaya untuk memperkuat populasi serta keamanan kawasan utara Israel. Sebelumnya, sekitar 4.000 orang dari komunitas Bnei Menashe telah bermigrasi ke Israel dalam dua dekade terakhir. Program baru ini juga mencakup dukungan finansial sebesar 27 juta dolar untuk tahap awal pelaksanaan.

Perlu dicatat bahwa India di bawah kepemimpinan Narendra Modi, sejalan dengan dukungan tanpa syaratnya terhadap rezim Zionis, dalam beberapa kesempatan menolak memberikan suara setuju terhadap resolusi yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Jalur Gaza di Perserikatan Bangsa-Bangsa.